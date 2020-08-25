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"الأوقاف المصرية": المصريون استقبلوا صلاة الجمعة بالحلوى والزغاريد
-
السبت 29 أغسطس 2020 01:38 مساءً
"الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على منطقة جازان
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السبت 29 أغسطس 2020 01:38 مساءً
مكتب جنوب حائل يخدم منسوبيه عن "بُعد" في الدعم الفني لـ"مدرستي"
-
السبت 29 أغسطس 2020 01:38 مساءً
علامتان خطيرتان في جسمك تكشفان نقص فيتامين B12.. لا تتجاهلهما
-
السبت 29 أغسطس 2020 01:38 مساءً
الاثنين.. خالد الفيصل يطلق ملتقى مكة الثقافي في دورته "5"
-
السبت 29 أغسطس 2020 01:38 مساءً
الهند.. ضبط شبكات لجمع وبيع الكمامات "من القمامة"
-
السبت 29 أغسطس 2020 01:38 مساءً
"بلاستيشن 4" لـ"مدرستي".. مواطنة تبتكر حلاً يخفف عبء الأسرة
-
السبت 29 أغسطس 2020 12:56 مساءً
"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على حائل
-
السبت 29 أغسطس 2020 12:56 مساءً
"تجنيس السوريين في تركيا".. جولة ثالثة من الرفض والتوقيع بلا أسباب!
-
السبت 29 أغسطس 2020 12:56 مساءً
بيشة.. قيصرية لحامل في شهرها الثامن تكللت بـ 3 توائم ذكور
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السبت 29 أغسطس 2020 12:56 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
BBC News عربي
متخرج جامعي، يبيع الشاي في السعودية، يثير تساؤلات حول فرص العمل في المملكة
أخبار العالم
BBC News عربي
الثلاثاء 25 أغسطس 2020 09:25 صباحاً
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معلومات الكاتب
بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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