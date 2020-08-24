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"الموارد البشرية" بعسير تعقد اجتماعاً مع مديري الفروع والمكاتب بالمنطقة

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ناقش عوامل تجويد الأداء بما يحقق تطلعات القيادة

عقد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير برئاسة "هادي بن عايض الشهراني"، مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة اجتماعاً عن بعد لمديري ومديرات الإدارات والفروع والمكاتب والوحدات التابعة لفرع الوزارة.

وأوضح "الشهراني" أن الاجتماع تناول مناقشة الكثير من الموضوعات ذات الاهتمام للارتقاء بفرع الوزارة بالمنطقة وعوامل تجويد الأداء بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، إضافة إلى الاطلاع على أبرز ما تم في جميع الفروع خلال الفترة الماضية، فضلاً عن دورها الريادي في تعزيز وتكامل العمل الاجتماعي.

وأضاف "الشهراني" أن الاجتماع تضمن كذلك شرح وتوضيح لمادة (سنصل للتميز)، والتي قدمت في وقت سابق لمديري الإدارات الحكومية بمنطقة عسير من قبل الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، وذلك بهدف العمل علی تطوير برامج وخدمات الفروع بالمنطقة.


وفي ختام الاجتماع، حثّ "الشهراني" الجميع على ضرورة مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وبذل المزيد من الجهد من أجل استمرارية تميز فرع الوزارة بالمنطقة، ولتقديم أرقى الخدمات للمستفيدين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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