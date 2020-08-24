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"آل شريم" يُطلع محافظ محايل على جهود إدارته لبدء العام الدراسي

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ناقشا ترحيل المقررات الدراسية إلى مكاتب التعليم في المحافظات

استقبل محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي في مكتبه، اليوم الاثنين، مدير التعليم في محايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم وذلك بناءً على توجيه وزير التعليم للالتقاء بالمسؤولين.

وجرى استعراض جهود وزارة التعليم ممثلة في إدارة تعليم محايل عسير استعداداً لانطلاق العام الدراسي ١٤٤٢هـ بدأ بالحديث عن ترحيل المقررات الدراسية إلى مكاتب التعليم في المحافظات.

وبيَّن "آل شريم" خطة الإدارة لتسليم المقررات الدراسية، ومبادرة الإدارة (هذا واجبنا) لإيصال المقررات الدراسية لأبناء الشهداء وأبناء منسوبي التعليم المتوفين، وذوي الظروف الخاصة والحديث عن استعداد الإدارة في مجال المباني وصيانتها والتجهيزات المدرسية والأمن والسلامة، وتسجيل الطلاب والطالبات، وحركة النقل الداخلي.

كما قدم شرحاً مفصلاً عن منصة (مدرستي)، التي أطلقتها وزارة التعليم واستعداد الإدارة للعمل عليها من خلال إعداد خطة للتدريب تستهدف كافة شرائح العاملين في المجتمع التعليمي، وبين أوقات العمل في المنصة بالإضافة إلى كافة وسائل التعليم عن بعد.

وأكد "آل شريم" على دور الأسرة في المتابعة، وحث أبنائهم على الجدية والانضباط لإنجاح العملية التعليمية.

من جانبه، ثمن محافظ محافظة محايل هذه الجهود التي تبذلها حكومتنا الرشيدة في شتى المجالات ومنها مجال التعليم الذي يحظى بالاهتمام الكبير من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأمير المنطقة، وزير التعليم، وكافة المسؤولين في وزارة التعليم، ومدير تعليم محايل على جهوده مع فريق إدارته.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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