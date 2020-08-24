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العثور على كنز من الذهب يعود إلى زمن الخلافة العباسية في فلسطين

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العثور على كنز من الذهب يعود إلى زمن الخلافة العباسية في فلسطين العثور على كنز من الذهب يعود إلى زمن الخلافة العباسية في فلسطين
يتكون من 425 قطعة عملة

العثور على كنز من الذهب يعود إلى زمن الخلافة العباسية في فلسطين

عثر إسرائيليون على مئات العملات الذهبية المخبأة في وعاء من الطين منذ أكثر من ألف عام.

وبيّنت سلطة الاحتلال المعنية بالآثار، اليوم (الاثنين)، أن شبانًا متطوعين للتنقيب في وسط إسرائيل، حيث من المقرر بناء حي جديد، اكتشفوا الكنز يوم 18 أغسطس (آب) الجاري.

وأوضحت مديرة بعثة التنقيب ليئات ناداف-زيف، أن من دفن هذا الكنز قبل 1100 عام، كان يتوقع استعادته، بل وثبت الوعاء بمسمار حتى لا يتحرك.

وذكر روبرت كول، وهو خبير عملات لدى سلطة الآثار، أن العملات المصنوعة من الذهب النقي من عيار 24 قيراطًا وعددها 425 عملة، تعود إلى عهد الخلافة العباسية في القرن التاسع، وكانت تساوي قدرًا كبيرًا من المال حينها.

وأضاف أنه كان بمقدور شخص أن يشتري بهذا المبلغ منزلاً فاخرًا في واحد من أفضل أحياء الفسطاط، العاصمة الثرية الشاسعة لمصر في تلك الأيام.

وكانت المنطقة التي عُثر فيها على الكنز، تضم ورشًا وقت إخفائه ولا تزال هوية صاحبه لغزًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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