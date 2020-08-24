أضاع ركلة جزاء وخسر خدمات الخيبري.. الشباب يسقط بالتعادل أمام أبها

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في الجولة 27 من الدوري السعودي للمحترفين

واصل فريق الشباب إهدار النقاط بسقوطه بفخ التعادل الايجابي من أمام ضيفه أبها بهدف لهدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب لحساب الجولة 27 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بهذه النتيجة رفع الشباب رصيده إلى 39 نقطة بالمركز الثامن مؤقتاً كما أضاف فريق أبها نقطة لرصيده حيث أصبح بالمركز التاسع بـ 34 نقطة.

جاءت البداية هادئة من كلا الطرفين حتى الدقيقة 12 والتي شهدت شن أصحاب الأرض هجمة سريعة وصلت إلى أسبيريا الذي اخترق منطقة جزاء فريق أبها قبل أن يطلق تسديدة يمينية أرضية باغتت الحارس عبد العالي المحمدي مخترقة شباك مرماه ومعلنة عن أول الأهداف.

ولاح الأمل للشباب لتعزيز النتيجة بالهدف الثاني عندما احتسب الحكم تركي الخضير ركلة جزاء في مصلحته إثر ارتطام الكرة بيد أحد مدافعي أبها أسند أمر تنفيذها إلى المحترف البرازيلي سيبا لكن الأخير سدد كرة ضعيفة تمكن الحارس المحمدي من التصدي لها (37).

في الشوط الثاني كان الوضع أقل هدوءاً بين الفريقين وتناوب الفريقان على السيطرة على الكرة في منتصف الميدان مع أفضلية لأصحاب الأرض حيث اقتصرت معظم دقائقه على محاولات لا تذكر باستثناء تسديدة سيبا من داخل منطقة الجزاء والتي مرت بجوار القائم الأيمن لحارس أبها (54).

ونجح الضيوف في تعديل النتيجة عند الدقيقة 67 من علامة الجزاء عن طريق المتخصص سعد بقير الذي تولى تسديدها قوية على يمين الحارس مروان الحيدري معلنة عن هدف التعادل.

وشهدت الدقائق الأخيرة إشهار البطاقة الحمراء لمدافع الشباب عبدالملك الخيبري، لكن النتيجة لم تتغير وبقيت 1/1.