" الاتفاق" يطيح بـ"الرائد" برباعية نظيفة

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في افتتاح الجولة 27 من الدوري

حقق فريق الاتفاق فوزًا كبيرًا على الرائد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 27 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وانتهت المباراة بفوز الاتفاق بأربعة أهداف جاء ثلاثة منها في شوط المباراة الأول بأقدام عبد الله السالم في الدقيقة 7 وسليمان دوكارا في الدقيقة 13 وفيليب كي في الدقيقة "45+4" .

في شوط المباراة الثاني وفي الدقيقة 95 نجح اللاعب هزاع الهزاع في تسجيل الهدف الرابع ، بتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتفاق عند النقطة 36 فيما يستمر رصيد الرائد عن رصيده النقطي السابق وهو 42.

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