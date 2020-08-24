الصحة: تطبيق "أمان" أدى إلى اكتشاف 10 إصابات بكورونا

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جي بي سي نيوز:- قالت وزارة الصحة، الاثنين، تنبيهات تطبيق "أمان" أدت إلى اكتشاف 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 5 منها ظهر أمس الأحد.

الوزارة، جددت دعوتها المواطنيين إلى تحميل تطبيق أمان لدوره الفعال في كسر حلقة العدوى والحد من انتشار جائحة كورونا، مبينة أن عددا من المواطنين اتصلوا بالوزارة لأخذ الإرشادات بسبب اشتباه المخالطة والإصابة، بعد ما وصلتهم تنبيهات من خلال تطبيق أمان خلال الأيام الماضية.

وبينت الوزارة أنها توظف التكنولوجيا الحديثة وعلم البيانات في دعم جهود التقصي الوبائي وحصر المرض واكتشاف البؤر الأكثر سخونة، حيث تكمن أهمية تطبيق أمان، في قدرته على تنبيه مخالطي المصابين لإجراء الفحص سريعا، وبالتالي كسر سلسلة العدوى، والحد من أعداد المخالطين والمصابين، مع الحفاظ على خصوصية المستخدمين.