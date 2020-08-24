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172 دولة تنضم لمرفق عالمي لتوفير لقاحات "كورونا"

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172 دولة تنضم لمرفق عالمي لتوفير لقاحات "كورونا" 172 دولة تنضم لمرفق عالمي لتوفير لقاحات "كورونا"
يضمن إبقاء الأسعار منخفضة

172 دولة تنضم لمرفق عالمي لتوفير لقاحات

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم (الاثنين)، أن نحو 172 دولة تتعاون مع مرفق كوفاكس، المصمم لضمان الإنصاف في الحصول على لقاحات مرض "كوفيد-19"؛ لكن هناك حاجة لمزيد من التمويل وعلى الدول الآن تقديم تعهدات ملزمة.

وبيّن مسؤولو المنظمة أن أمام الدول الراغبة في أن تصبح جزءًا من خطة كوفاكس العالمية حتى 31 أغسطس، لتقديم ما يعبر عن اهتمامها، مع تأكيد نية الانضمام بحلول 18 سبتمبر، وتقديم الدفعات الأولية المستحقة بحلول التاسع من أكتوبر؛ وفقًا لـ"رويترز".

من ناحيته، أوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن المرفق مهم لإنهاء جائحة كوفيد-19، وأنه لن يقسم المخاطر على مجموعة الدول التي تطور وتشتري اللقاحات فحسب؛ بل يضمن أيضًا إبقاء الأسعار منخفضة قدر الإمكان.

وتهدف "خطة كوفاكس"، التي يشترك في قيادتها كل من التحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي"، ومنظمة الصحة العالمية، والتحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة، إلى ضمان التوفير العالمي العادل للقاحات "كوفيد-19" بمجرد تطويرها والتصريح باستخدامها.

وتغطي المبادرة حاليًا تسعة لقاحات مرشحة لـ"كوفيد-19"، وتستهدف تأمين الإمدادات وتسليم ملياريْ جرعة للدول الموقعة بنهاية عام 2021.منظمة الصحة العالمية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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