أخبار عاجلة

"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا" -
وزير التعليم يناقش زيادة القبول في التخصصات الطبية والهندسية والدبلومات التطبيقية -
"الشهري": الأدلة الإرشادية لمنصة "مدرستي" متوافرة للفئات كافة بموقع "باك تو سكول" -
"مدخلي" مديراً عاماً للإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالحرم المكي -
مركز "متمم" يناقش أدوار وأهداف مجموعة تواصل الأعمال B20 تحت مظلة "العشرين" -
هلا التويجري لـ"سبق": كورونا أثّر بشكل كبير على الأسرة السعودية.. ومن المهم حالياً "الادخار" -
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
السياحة تصدر تحذيرا للشركات بشأن إجراء اختبار "PCR" في المعامل الخاصة -
مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأمم المتحدة تدعو إلى التحقيق الفوري في الاعتداء على المتظاهرين الليبيين

Print
الأمم المتحدة تدعو إلى التحقيق الفوري في الاعتداء على المتظاهرين الليبيين الأمم المتحدة تدعو إلى التحقيق الفوري في الاعتداء على المتظاهرين الليبيين
أشارت إلى استخدام أفراد الأمن للقوة المفرطة

الأمم المتحدة تدعو إلى التحقيق الفوري في الاعتداء على المتظاهرين الليبيين

دعت الأمم المتحدة، اليوم (الاثنين)، حكومة الوفاق الوطني الليبية إلى إجراء تحقيق فوري وشامل، في وقعت أثناء مظاهرة في طرابلس أمس، ما أدى إلى سقوط جرحى.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان أوردته "فرانس 24"، أن المظاهرة جوبهت بالقوة المفرطة من جانب أفراد الأمن ما أسفر عن إصابة عدد من المتظاهرين.

وتظاهر مساء أمس مئات الليبيين في طرابلس للتعبير عن غصبهم من تدهور الظروف المعيشية والفساد في بلاد تشهد نزاعات مسلحة منذ سنوات، قبل أن تفرّقهم قوات الأمن التي أطلقت النار في الهواء.

وأظهرت مقاطع وصور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رجالاً بلباس عسكري يوجهون أسلحتهم تجاه المتظاهرين في أحد شوارع العاصمة.

وذكر وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا في تغريدة أن "الأشخاص الذين ظهروا بمظهر رجال الأمن هم مجموعة خارجة عن القانون أطلقت النار".الأمم المتحدة حكومة الوفاق الوطني الليبية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"أبل" تضيف أدوات لتهيئة الفيديو لمواقع التواصل

"أبل" تضيف أدوات لتهيئة الفيديو لمواقع التواصل

بالفيديو.. شاهد ما حدث لطفلة وأمها في قلب صنعاء

بالفيديو.. شاهد ما حدث لطفلة وأمها في قلب صنعاء

بالفيديو.. شاهد ما حدث لطفلة وأمها في قلب صنعاء

بالفيديو.. شاهد ما حدث لطفلة وأمها في قلب صنعاء

وزارة الدفاع الأمريكية تنشر فيديو لإطلاق صاروخ مضاد للسفن في المحيط الهادئ

وزارة الدفاع الأمريكية تنشر فيديو لإطلاق صاروخ مضاد للسفن في المحيط الهادئ

شبكة عيون الإخبارية