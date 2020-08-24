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صحيفة: السماح للخزانة البريطانية بالكشف عن "أصول الأسد المجمدة"

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صحيفة: السماح للخزانة البريطانية بالكشف عن "أصول الأسد المجمدة" صحيفة: السماح للخزانة البريطانية بالكشف عن "أصول الأسد المجمدة"

جي بي سي نيوز :- كشفت صحيفة التايمز البريطانية أن المحكمة العليا سمحت لوزارة الخزانة البريطانية بكشف "الأصول السرية للأسد" المجمدة في قضية طائرة مصرية اختطفت 1985 واتهمت سوريا بالضلوع فيها.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد سمح القاضي في المحكمة العليا للخزانة بالكشف عن أصول الرئيس السوري بشار الأسد، إذ كانت قوانين الاتحاد الأوروبي تمنع السلطات البريطانية من كشف تفاصيل أصول "النظام السوري" المجمدة في بريطانيا والتي تبلغ 161 مليون جنية استرليني، "الأمر الذي يساعدها على الكشف عن المزيد من خفايا القضية المرفوعة، ومما قد يمهد الطريق لضحايا آخرين للمطالبة بحقوقهم ضد الأسد وأعوانه".

وتعود القضية إلى نوفمبر 1985، عندما اختطفت طائرة ركاب تابعة للطيران المصري وكانت متجهة من أثينا إلى القاهرة ولكنها أجبرت على الهبوط في مكان آخر ومقتل 58 راكبا.

المصدر: التايمز البريطانية

جي بي سي نيوز

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