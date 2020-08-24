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تشديد على تطبيق البرتوكولات الوقائية في المباريات.. وآليات لرصد المخالفات وضوابط لمعاقبة المخالفين

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تشديد على تطبيق البرتوكولات الوقائية في المباريات.. وآليات لرصد المخالفات وضوابط لمعاقبة المخالفين تشديد على تطبيق البرتوكولات الوقائية في المباريات.. وآليات لرصد المخالفات وضوابط لمعاقبة المخالفين
بعد ملاحظة عدم تقيد بعض اللاعبين

تشديد على تطبيق البرتوكولات الوقائية في المباريات.. وآليات لرصد المخالفات وضوابط لمعاقبة المخالفين

علمت "سبق" أن وزارة الرياضة، وجّهت الاتحادات الرياضية بالتأكيد مجددًا على جميع المشاركين في البطولات والمسابقات الرياضية، بالتقيد بالبروتوكولات الوقائية من .

جاء ذلك بعد ملاحظة عدم التزام عدد من اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية بالبروتوكولات الوقائية.

ووجهت الوزارة الاتحادات الرياضية بوضع آليات لرصد المخالفات وضوابط تتضمن عقوبات للمخالفين.

يشار إلى أن التوجيهات جاءت إلحاقًا لتوجيهات سابقة من الوزارة، شدد فيها على أهمية التقيد بالإجراءات الوقائية.وزارة الرياضة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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