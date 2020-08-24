الأردن : تدريس المواد غير الأساسية عن بعد​ - تفاصيل الدوام

★ ★ ★ ★ ★

جى بي سي نيوز :- قال وزير الصحة سعد جابر، إن الطلبة يستطيعون العودة إلى المدارس في 1 أيلول/سبتمبر المقبل، لكن ضمن "إجراءات صحية مشددة".

وأضاف : أنه "تم دراسة واقع المدارس والاكتظاظ داخلها، وحفاظا على المستوى العلمي للطالب، سيتم التركيز في الدروس على مواد (عربي، إنجليزي، الرياضيات، والمواد الأساسية)، أما المواد الأخرى تكون عن بُعد، ويداوم الطالب من المدرسة 3 أيام أسبوعيا".

وأوضح جابر أن "الصف الذي عدد طلابه أقل من 20 طالبا سيكون دوامه يومي. ووفق الحالة الوبائية تكون مدة الحصة". ويعتقد أن دوام الصف الأول قد "يكون يوم أو يومين" أسبوعيا في المدرسة ، وفق المملكة .

وأشار إلى "إلغاء الاستراحة، والألعاب الرياضية والفنية" في المدارس.