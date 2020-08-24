"مدير تعليم عنيزة" يتفقد سير العمل والاستعداد لانطلاقة العام الدراسي الجديد

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وقف على عملية توزيع الكتب على الطلاب وتطبيق الإجراءات الصحية

تفقّد مدير إدارة التعليم بعنيزة خالد بن جايز الحربي، اليوم سير العمل والاستعدادات الجارية لبدء انطلاقة العام الدراسي الجديد 1442هـ، وزار مدارس مجمع العليان بكل مراحله، وابتدائيتي الملك عبدالله، والإمام الشاطبي، برفقة عدد من مسؤولي الإدارة.

ووقف "الحربي"، خلال الزيارة على انتظام عملية توزيع المقررات الدراسية على الطلبة وأولياء أمورهم وفق الخطة المعتمدة، والتأكد من تطبيق كل البروتوكولات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكد مدير تعليم عنيزة، خلال لقائه مع عدد من أولياء الأمور، أهمية دور شراكة الأسرة مع المدرسة في نجاح العملية التعليمية، من خلال متابعة أبنائهم وتوفير البيئة المناسبة لهم لاستذكار دروسهم، بما يعزّز نجاحهم وتميزهم الدراسي.

وقدّم "الحربي" جزيل شكره وتقديره لكل المدارس وجميع العاملين على مجهودهم الكبير وسعيهم لتهيئة البيئة المناسبة لأبنائنا من الطلاب والطالبات في ظل هذه الظروف الاستثنائية، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ وطننا وأن ويوفق قيادته الرشيدة لما فيه الخير والسداد.

وزارة التعليم