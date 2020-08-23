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الأردن : 33 اصابة جديدة بفيروس كورونا منها 29 حالة محلية

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الأردن : 33 اصابة جديدة بفيروس كورونا منها 29 حالة محلية الأردن : 33 اصابة جديدة بفيروس كورونا منها 29 حالة محلية

جى بي سي نيوز  :-  سُجِّلت اليوم (33) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، على النحو الآتي:
- (29) حالة محليّة توزّعت كما يلي:
- (26) حالة في محافظة العاصمة عمّان، (21) حالة منها مخالطة لمصابين سابقين، و(5) حالات تحت الاستقصاء.
- حالة من محافظة مأدبا، مخالطة لمصابين سابقين.
- حالة من محافظة العقبة، لعامل من جنسيّة عربيّة (تحت الاستقصاء).
- حالة وفاة لسيّدة تبلغ من العمر (94) عاماً، تمّ اكتشاف إصابتها أمس وتوفّيت في مستشفى البشير.
- (4) حالات خارجيّة، لقادمين من الخارج ممّن يقيمون في فنادق الحجر. (1 من البحرين، و1 من تركيا، و1 من السعوديّة، و1 من بنغلادش).
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1609) حالة.
- سُجّلت (52) حالة شفاء هذا اليوم، (8) في مستشفى الأمير حمزة، و(44) في المنطقة الخاصّة لعزل المصابين في البحر الميّت.
- تمّ إجراء (7827) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (745100) فحصاً.
إجراءات أخرى:
- في ضوء ارتفاع عدد الإصابات المحليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020م، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).

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