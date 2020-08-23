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هروب خمسة مواطنين اصيبوا بالتسمم الغذائي من مستشفى البادية

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هروب خمسة مواطنين اصيبوا بالتسمم الغذائي من مستشفى البادية هروب خمسة مواطنين اصيبوا بالتسمم الغذائي من مستشفى البادية

جي بي سي نيوز:- هرب (5) اشخاص اصيبوا بالتسمم الغذائي من مستشفى البادية الشمالية الشرقية بعدما تلقوا بعض العلاجات ، وان جميع جالاتهم مستقرة وفقا لمدير المستشفى الدكتور عبدالله شامخ .

وقال شامخ الى " الرأي " ان المصابين الخمسة يعانون من اعراض التسمم الغذائي والمتمثل بالتقيؤ والاسهال المستمر بسبب تناولهم وجبات شاورما وبروستد من احد المطاعم في منطقة الخالدية (23) كم جنوبي مدينة المفرق .

وقال ان الاطباء اوصوا بدخولهم المستشفى غير انهم رفضوا وغادروا المستشفى على مسؤوليتهم هروبا لاسباب غير معروفة ، معتبرا ان الحالة هذه تؤكد عدم مسؤوليتهم تجاه حالتهم الصحيةولفت شامخ الى ان الجهات المختصة عمدت الى اغلاق المطعم بالشمع الاحمر لعدم تقيده باجراءات الصحة والسلامة العامة .

جي بي سي نيوز

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