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الأردن :الإفراج عن أعضاء مجلس نقابة المعلمين الموقوفين

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الأردن :الإفراج عن أعضاء مجلس نقابة المعلمين الموقوفين الأردن :الإفراج عن أعضاء مجلس نقابة المعلمين الموقوفين

جي بي سي نيوز:- اصدر قاضي محكمة البداية محمد الطراونه قرارات بالافراج عن اعضاء مجلس نقابة المعلمين وعدد من المعلمين موقوفين على ذمة قضايا المجلس النقابة الموقوفين ، بما فيهم نائب النقيب ناصر النواصر، ونور الدين نديم.

وقال مصدر قضائي ان طلبات اخلاء سبيل تقدمت للمحكمة التي وافقت عليها اخلاء سبيل بكفالة.

يذكر ان نائب عام عمان حسن العبدللات اصدار مذكرات احضار بحق المشتكى عليهم اعضاء مجلس نقابة المعلمين في 25 تموز ليصار الى عرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم عن الجرائم المسندة اليهم وهي :

أولا : القضية التحقيقية المتعلقة بالتجاوزات المالية المنظورة لدى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

ثانيا: القضية التحقيقية والمنظورة لدى مدعي عام عمان والمتعلقة بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي واشتملت على اجراءات تحريضية.
ثالثا: القضية التحقيقية المتعلقة بالفيديوهات الصادرة عن نائب النقيب والتي تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنظورة لدى مدعي عام عمان.

 

جي بي سي نيوز

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