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جي بي سي نيوز :- شيع المئات من حركة "أمل" في لبنان، اليوم الجمعة، أحد عناصر الحركة قتل في اشتباك مع عناصر ميليشيات حزب الله، وهتف المشيعون: "لا إله إلا الله.. نصرالله عدو الله".

وكان قد وقع خلاف في بلدة اللوبية الجنوبية، على خلفية تعليق لافتات عاشوراء، تطور إلى اشتباك مسلح أدى إلى سقوط قتيل يدعى حسين خليل من حركة "أمل"، وستة جرحى، ثلاثة منهم من أنصار حركة أمل، وثلاثة من حزب الله.

ووفق معلومات نشرتها مواقع إخبارية لبنانية، فإن بعض الشبان المنتمين لحزب الله عمدوا إلى تعليق لافتات في منطقة محسوبة على حركة أمل، في القرية، فقام مناصرو أمل بانتزاعها.

وتطورت المشادات إلى حد قيام شباب أمل بالاعتداء على شيخ من حزب الله بينما كان يهم بالخروج من المسجد، بعدما أنهى قراءة مجلس العزاء، فوقع إشكال كبير في ساحة القرية تطور إلى اشتباك مسلح وتبادل لإطلاق النار، سقط خلاله القتيل والجرحى.

ولاحقا، أصدرت حركة "أمل" بيانا دانت فيه ما جاء في مضمون بعض الفيديوهات المصورة التي التقطت خلال تشييع حسين خليل في بلدة اللوبية.

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