وزير التربية: دوام المدارس في موعده ضمن ترتيبات محددة

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جي بي سي نيوز:- أكد وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي الأحد، أن دوام المدارس في موعده في الأول من أيلول المقبل ضمن ترتيبات محددة.

وقال النعيمي في تصريح خلال جولة له مع بدء دوام الهيئة التدريسية والإدارية في المدارس: "قد يختلف شكل عودة المدارس في بعض المناطق وليس كلها (...) لن يكون هناك حظر شامل كما أعلن رئيس الوزراء في وقت سابق" ،وفقا لـ"المملكة"

"نحن في خلية أزمة وندرس بدائل متعددة المبدأ العام للعملية التعليمية ان العام الدراسي قائم بموعده ضمن ترتيبات معينة سيلعن عنها الأيام القادمة بعد استكمال مناقشتها مع جهات متعددة." وفق النعيمي

وبحال تسجيل اصابات بإحدى المدارس قال إنه يجري تعليق دوام أي مدرسة تظهر فيها إصابة بفيروس كورونا 14 يوما وتحويل الطلبة إلى التعليم عن بعد.