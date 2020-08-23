أخبار عاجلة

"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا" -
وزير التعليم يناقش زيادة القبول في التخصصات الطبية والهندسية والدبلومات التطبيقية -
"الشهري": الأدلة الإرشادية لمنصة "مدرستي" متوافرة للفئات كافة بموقع "باك تو سكول" -
"مدخلي" مديراً عاماً للإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالحرم المكي -
مركز "متمم" يناقش أدوار وأهداف مجموعة تواصل الأعمال B20 تحت مظلة "العشرين" -
هلا التويجري لـ"سبق": كورونا أثّر بشكل كبير على الأسرة السعودية.. ومن المهم حالياً "الادخار" -
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
السياحة تصدر تحذيرا للشركات بشأن إجراء اختبار "PCR" في المعامل الخاصة -
مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

وزير التربية: دوام المدارس في موعده ضمن ترتيبات محددة

Print
وزير التربية: دوام المدارس في موعده ضمن ترتيبات محددة وزير التربية: دوام المدارس في موعده ضمن ترتيبات محددة

جي بي سي نيوز:- أكد وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي الأحد، أن دوام المدارس في موعده في الأول من أيلول المقبل ضمن ترتيبات محددة.

وقال النعيمي في تصريح خلال جولة له مع بدء دوام الهيئة التدريسية والإدارية في المدارس: "قد يختلف شكل عودة المدارس في بعض المناطق وليس كلها (...) لن يكون هناك حظر شامل كما أعلن رئيس الوزراء في وقت سابق" ،وفقا لـ"المملكة"

"نحن في خلية أزمة وندرس بدائل متعددة المبدأ العام للعملية التعليمية ان العام الدراسي قائم بموعده ضمن ترتيبات معينة سيلعن عنها الأيام القادمة بعد استكمال مناقشتها مع جهات متعددة." وفق النعيمي

وبحال تسجيل اصابات بإحدى المدارس قال إنه يجري تعليق دوام أي مدرسة تظهر فيها إصابة بفيروس كورونا 14 يوما وتحويل الطلبة إلى التعليم عن بعد.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الأسد يكلف حسين عرنوس بتشكيل حكومة جديدة

الأسد يكلف حسين عرنوس بتشكيل حكومة جديدة

دياب: يجب تسريع التحقيقات بكارثة مرفأ بيروت

دياب: يجب تسريع التحقيقات بكارثة مرفأ بيروت

اليوم الأول من العام الدراسي "للصفوف الفردية"

اليوم الأول من العام الدراسي "للصفوف الفردية"

الثانية خلال شهر.. ماكرون يزور بيروت أول سبتمبر

الثانية خلال شهر.. ماكرون يزور بيروت أول سبتمبر

شبكة عيون الإخبارية