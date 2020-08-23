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183 مليون دولار حجم تمويل خطة الأمم المتحدة لدعم لاجئين في الأردن

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183 مليون دولار حجم تمويل خطة الأمم المتحدة لدعم لاجئين في الأردن 183 مليون دولار حجم تمويل خطة الأمم المتحدة لدعم لاجئين في الأردن

جي بي سي نيوز:- أنفقت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 183.5 مليون دولار من مجموع موازنتها السنوية البالغة 426.7 مليون دولار للعام الحالي، مخصّصة لتأمين احتياجات لاجئين يقطنون في الأردن، وبعجز تمويلي بلغ 243.2 مليون دولار.

ووفق تقرير المفوضية صدر مؤخرا حول تمويل عملياتها في الأردن ، فإن مجموع ما أنفقته الأمم المتحدة خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي غطى ما نسبته 43% من إجمالي احتياجات مالية مخصصة للاجئين للعام الحالي، وبنسبة عجز 57%.

التمويل لا يشمل مساعدات للفلسطينيين في الأردن؛ لأن الأمم المتحدة حددت المساعدات لهم عبر وكالتها الخاصة بغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وفق  "المملكة"  .

ويعيش في الأردن، الذي يعتبر ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين، مقارنة مع عدد السكان، 748.729 لاجئا، منهم 658,756 سوريا، 66,842 عراقيا، 14,691 يمنيا، 6,083 سودانيا، 747 صوماليا، و1.610 من جنسيات أخرى، بحسب آخر تحديث للمفوضية في 11 آب/ أغسطس الحالي.

في 22 حزيران/ يونيو الماضي، أقرت الأردنية خطة استجابتها للأزمة السورية للأعوام 2020-2022، والبالغة قيمتها 6.6 مليار دولار.

وفي 30 حزيران/ يونيو الماضي، عقد المؤتمر الرابع حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" في بروكسل، حيث تعهد المانحون بتقديم 5.5 مليار دولار لعام 2020، وتعهدات متعددة السنوات تقارب 2.2 مليار دولار لعام 2021 وما بعده، لكل من سوريا والمنطقة.

المفوضية، أشارت في بيانها إلى أنها واصلت متابعة احتياجات اللاجئين خلال فترة حظر تجول فرضته الحكومة الأردنية للحد من انتشار في الأردن، حيث عملت مع منظمة الصحة العالمية وشركائها تحت إدارة وزارة الصحة.

وأوضحت أنها مستمرة في تطبيق تدابير تعزيز النظافة والتوعية بالنظافة الصحية لدى الموظفين واللاجئين في جميع أنحاء الأردن، بما في ذلك المخيمات.

وأشارت المفوضية إلى أنها عملت على تحديث احتياجاتها العامة للاستجابة لحالة الطوارئ لكوفيد-19، كجزء من خطة الاستجابة الإنسانية العالمية للأمم المتحدة، حيث تبلغ المتطلبات المالية الإضافية للأردن 79 مليون دولار أميركي حتى نهاية عام 2020.

وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الجهات المانحة الرئيسية لعمليات المفوضية في الأردن، بتمويل بلغ نحو 80 مليون دولار، ثم الاتحاد الأوروبي بنحو 28 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة بنحو 12 مليون دولار، ثم كندا 8 ملايين دولار، إضافة إلى اليابان وأستراليا وإيرلندا وسويسرا.

وفيما يستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، يبلغ عدد المسجلين في المفوضية أكثر من 658 ألف لاجئ مسجل لدى الأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن ودول مجاورة.

وبحسب التقرير، فإن 83.2% من اللاجئين في الأردن يعيشون في مناطق حضرية خارج المخيمات، فيما يعيش 16.8% في مخيمات الأزرق، الزعتري، والمخيم الأردني الإماراتي.

المفوضية، تدعم خطة الاستجابة الوطنية للحكومة الأردنية، حيث تبرعت بـ 1.2 مليون دولار لوزارة الصحة لشراء المعدات الطبية الأساسية، إضافة إلى 6 سيارات إسعاف، وتوصيل الأدوية مباشرة إلى منازل اللاجئين، والحفاظ على تشغيل الخدمات الأساسية، بما في ذلك الخدمات الطبية العيادات والمستشفيات داخل مخيمات اللاجئين.

جي بي سي نيوز

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