الصحة: مصدر عدوى الإصابات المجهولة بالفيروس لم يُعرف بعد

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جي بي سي نيوز:- قال مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة، الدكتور عدنان إسحق، الأحد، إن مصدر عدوى الإصابات المجهولة بفيروس كورونا المستجد "لم يُعرف بعد"، مؤكدا "استمرار العمل للتوصل إليها".

وأضاف انه "التراخي في الإلتزام بتعليمات وضوابط منع انتشار الفيروس بدأ تدريجيا من المواطنين والمسؤولين بعد استقرار الوضع الوبائي في الأردن"، مبينا أن "إجراءات صارمة سيتم اتخاذها في تطبيق أمر الدفاع رقم 11" ، وفقا لـ "المملكة"

"مسؤولية تراجع الوضع الوبائي في الأيام الأخيرة يتحملها الجميع جراء التراخي الذي اتصف به مواطنون ومسؤولون على حد سواء"، بحسب إسحق.