وفاة طبيب طوارئ أردني في مستشفى البشير

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جى بي سي نيوز :- انتقل الى رحمة الله تعالى الدكتور عمر البشتاوي اليوم السبت في مستشفى البشير .

وقال شهود عيان : ان الدكتور البشتاوي هو طبيب طوارئ في مستشفى البشير تعرض لنوبة قلبية حادة بعد انتهاء مناوبته .

ونعى الدكتور سعد جابر البشتاوي وقال :

«كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ومَا الحيَاةُ الدُنيا الاّ متاعُ الغرُور» صدق الله العظيم

انتقل الى رحمة الله تعالى الزميل المرحوم بإذن الله الدكتور عمران البشتاوي.

نسأل الله تعالى أن يغفر له ويرحمه ويكرم نزله ويوسع مدخله وأن يجازيه بالحسنات إحسانا وعن السيئات عفواً وغفرانا .. وأن يغسله بالماء والثلج والبرد وأن ينقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس .. وأن يخلف عليه بدار خير من داره اوأهل خير من أهله .. وأن يرزق ذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون