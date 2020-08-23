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الأردن : عزل 19 بناية في عمان بعد اكتشاف إصابات كورونا فيها

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الأردن : عزل 19 بناية في عمان بعد اكتشاف إصابات كورونا فيها الأردن : عزل 19 بناية في عمان بعد اكتشاف إصابات كورونا فيها

جى بي سي نيوز :- قال محافظ العاصمة الدكتور سعد الشهاب، إنه جرى اليوم السبت، عزل 19 بناية، 5 منها في منطقة الأشرفية وذلك بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا فيها.
وقال الشهاب إن البنايات تقع في مناطق تلاع العلي وخريبة السوق وسحاب/ خشافية الدبايبة وخلدا ومرج الحمام وجبل عمان/ الدوار الرابع والصويفية وأم البساتين وجبل الزهور وجبل الجوفة والشميساني والبيادر وطلوع المصدار وماركا الشمالية وخمس بنايات في منطقة الأشرفية.
وأكد الشهاب في تصريح صحفي، أنه تم التعامل مع البنايات وتعقيمها لمنع انتشار العدوى وفقاً للبروتوكول الصحي المعتمد.
وبين الشهاب أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتأمين دورية شرطة لضمان عدم دخول أو خروج أي شخص إلى البنايات وحتى تتمكن فرق التقصي الوبائي من أخذ العينات، لافتاً إلى أن البنايات ستبقى تحت الحجر حتى ظهور نتائج فحص العينات.

جي بي سي نيوز

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