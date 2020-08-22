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44 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن 29 منها محلية

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44 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن 29 منها محلية 44 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن 29 منها محلية

جي بي سي نيوز :-  أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر خلال إيجاز صحفي عقد في مركز إدارة الأزمات اليوم السبت، تسجيل 44 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 29 حالة محلية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 1576 حالة.

وتوزعت الحالات المحلية كما يلي؛ جابر: حالتان في معبر العمري، 13 حالة من فنادق الحجر الصحي (1 من قطر 2 عمان 1 2 من تركيا 7 من الولايات المتحدة)، 28 حالة محلية في العاصمة منهم 25 مخالطين لحالات مؤكدة و3 تحت الاستقصاء، وحالة واحدة في المفرق وهي لموظف يعمل على حدود جابر.

وأوضح جابر أن من بين الحالات المحلية 17 حالة في إحدى الكنائس بحي الأرمن في منطقة الأشرفية بالعاصمة عمان. 

وبين جابر تسجيل 6 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، كما تم إجراء 9000 فحصا مخبريا ليصبح العدد الإجمالي للفحوصات المخبرية 737273 فحصا.

جي بي سي نيوز

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