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اسحق : فرض حظر شامل في المناطق التي يُسجل بها إصابات كبيرة بكورونا

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اسحق : فرض حظر شامل في المناطق التي يُسجل بها إصابات كبيرة بكورونا اسحق : فرض حظر شامل في المناطق التي يُسجل بها إصابات كبيرة بكورونا

جي بي سي نيوز:- أعلن مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة، الدكتور عدنان اسحق، السبت، إنّ وضعت معايير جديدة للتعامل مع الحالة الوبائية في الأردن.

وقال اسحق ، إنّ المعايير الجديدة التي وضعتها الحكومة تخص المحافظات أو الألوية أو المناطق أو أحياء حتى لا يتم العودة إلى الحظر الشامل على الأردن، بل الحظر الجزئي.

وأضاف أنّ فرض حظر شامل على منطقة تعتمدد على أعداد الإصابات المسجلة والمخالطين ومدى الالتزام بإجراءات السلامة العامة وتطبيق أمر الدفاع رقم 11 لسكان المنطقة ، وفقا لـ "المملكة".

وبين أنّه سيتم فرض حظر شامل في المناطق التي يُسجل بها إصابات كبيرة، لإعطاء فرصة لفرق التقصي الوبائي بإخذ عينات من سكان المنطقة.

"وفق المعايير الجديدة كل منطقة ستحصل على نتيجة أكثر من 7 نقاط سيفرض الحظر عليها"، وفق اسحق.

ووصف أسحق، الوضع الوبائي محليا "مقلق"، مشيرا إلى أن فرق التقصي الوبائي تتوسع في أخذ العينات.

ولفت إلى أن أعداد مخالطي الإصابات الأخيرة ارهق فرق التقصي الوبائي بالسيطرة على الوباء.

وقال إنّه تم وضع مصفوفة من قبل الحكومة لفتح القطاعات واحتوت على 5 مستويات ونحن الان عند "مستوى معتدل الخطورة".

وأضاف أسحق أن الجميع يطمح الانتقال من مستوى معتدل الخطورة إلى مستوى منخفض الخطورة.

اذا كان هناك إصابات غير معروفة المصدر هي مصدر مقلق للحكومة، ويكون المصدر بسهولة بين المواطنين.

المصفوفة تدرس التعديلات لها من قبل الحكومة، ممكن يتم اخذ قرار بحظر جزئي وليس الشامل لانه يكلف اقتصاديا كثيرا ويجب التوازن بين الوضع الصحي والاقتصادي.

ممكن يكون التعليم مدمج بين البعد والطبيعي، وتخفيض اعداد الطلبة، ويكون لبس الكمامات وتوعية للمعلمين

جي بي سي نيوز

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