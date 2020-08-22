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القبض على منظمي حفل نجاح في عجلون

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القبض على منظمي حفل نجاح في عجلون القبض على منظمي حفل نجاح في عجلون

جي بي سي نيوز:- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه ورد لمديرية شرطة محافظة عجلون معلومات حول اقامة حفل نجاح بالثانوية العامة تجمع به عدد كبير من الاشخاص .

واضاف الناطق الاعلامي انه جرى على الفور التحرك للمكان وانهاء التجمع والقاء القبض على عدد من منظمي الحفل والتعميم على اخرين لمخالفتهم اوامر الدفاع وتعريض سلامة المواطنين للخطر ، وسيتم احالتهم للقضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقهم .

ودعت مديرية الامن العام كافة المواطنين الى الالتزام بما صدر من تعليمات وعدم اقامة الحفلات والتجمعات التي تعرض سلامة المجتمع وافراده للخطر ، حيث لن يتم التهاون في اية مخالفات من هذا النوع والتي تهدد السلامة والصحة العامة.

 

جي بي سي نيوز

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