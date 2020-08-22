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الأردن : ارتفاع الحالات خلال الأيام الماضية مدعاة للقلق وندرس اغلاق قطاعات

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الأردن : ارتفاع الحالات خلال الأيام الماضية مدعاة للقلق وندرس اغلاق قطاعات الأردن : ارتفاع الحالات خلال الأيام الماضية مدعاة للقلق وندرس اغلاق قطاعات

جى بي سي نيوز :- أكد وزير الصحة د.سعد جابر أن ارتفاع الحالات خلال الأيام الماضية مدعاة للقلق.

وتابع جابر خلال استضافته عبر برنامج ستون دقيقة، أنه لا توجد بؤرة محلية لكورونا غير معروفة للكوادر الصحية.

وقال "نحن على مفترق طرق والاختلاط والتجمعات والاعراس والاجتماعات الانتخابية قد تؤدي إلى تفشي المرض".

وأوضح أن الانفتاح الزائد والتراخي استوجب تفعيل أمر الدفاع 11.

وبين ان امكاناتنا الصحية تطورت من حيث زيادة أسرة العناية الحثيثة واجهزة التنفس والكمامات.

وأشار الى انه تم تسليم رئيس الوزراء معايير جديدة لعزل مناطق او أحياء او عمارات.

وأكد جابر انه يتم متابعة الوضع الوبائي في لواء الرمثا والتزام المواطنين يساهم في السيطرة على الوباء.

وحول ازدياد اعداد الاصابات قال: "جهد كبير يبذل ونتحمل جميعا مسؤولية التقصير بما جرى على المعابر".

وبين "لا نخفي اي معلومة ونحن شركاء مع المواطنين ومن المستحيل ايقاف الاستيراد والتصدير عبر الحدود".

واوضح جابر ان فحوصات كورونا تقسم الى فحوصات عشوائيه وفحوصات لمتابعة المخالطين واخرى لمن يدخل عبر الحدود.

وأشار الى انه تم السماح ل 14 مختبرا في القطاع الخاص بإجراء فحوصات كورونا.

وأكد أنه يتم متابعة تطورات اكتشاف لقاح كورونا ولن نشتري اي مطعوم لا تثبت فعاليته.

وبين انه يتم دراسة جميع الخيارات مع بدء العام الدراسي ضمن معايير صحية صارمة.

وعلى ذات الصعيد قال الدكتور سعد جابر في تصريحات صحفية ان تدرس اغلاق بعض القطاعات ذات المردود الاقتصادي القليل والتي تؤثر بشكل كبير على انتشار الوباء .

جي بي سي نيوز

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