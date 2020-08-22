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6007 أردنيا عادوا من الخارج ضمن المرحلة الخامسة

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6007 أردنيا عادوا من الخارج ضمن المرحلة الخامسة 6007 أردنيا عادوا من الخارج ضمن المرحلة الخامسة

جى بي سي نيوز :- قالت رئاسة الوزراء، في التقرير الاسبوعي حول وباء كورونا،  إن عدد الأردنيين الذين عادوا من الخارج في المرحلة الخامسة التي بدأت في السادس من الشهر الجاري بلغ 6007 عائدين إلى المملكة.

وجاء في التقرير إن عدد البنايات المعزولة في المملكة وصل إلى 49 بناية و46 منزلا موزعة على النحو التالي: 35 بناية في العاصمة، و12 بناية في إربد، و21 منزلا في الرمثا، و20 منزلا في البلقاء، و5 منازل في المفرق والزرقاء وجرش وعجلون ومعان، وعمارتين في المفرق والزرقاء. 

وسجلت المملكة 171 اصابة كورونا محلية و41 اصابة من الخارج منذ يوم الجمعة الماضية (14 آب). 

جي بي سي نيوز

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