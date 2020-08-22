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المعارضة الإيرانية: اغتيال الحريري تم بأمر من خامنئي وتخطيط سليماني ونفذه الفرع اللبناني لقوات الحرس

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المعارضة الإيرانية: اغتيال الحريري تم بأمر من خامنئي وتخطيط سليماني ونفذه الفرع اللبناني لقوات الحرس المعارضة الإيرانية: اغتيال الحريري تم بأمر من خامنئي وتخطيط سليماني ونفذه الفرع اللبناني لقوات الحرس

جي بي سي نيوز:- أكدت المعارضة الايرانية أن عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري تم بأمر مباشر من مرشد إيران علي خامنئي وتخطيط الهالك قاسم سليماني ونفذه الفرع اللبناني لقوات الحرس الثوري الإيراني.

وقالت المعارضة في بيان : أن خامنئي سبق وأن صرح قبل 10 سنوات بلغة التهديد إن هذه محكمة لبنان الخاصة باغتيال الحريري صورية وأن أي حكم تصدره فهو مرفوض ونأمل أن تتصرف الجهات المؤثرة والمعنية في لبنان بالعقل والحكمة حتى لا تتحول هذه القضية إلى مشكلة.

وقالت: حكم محكمة الأمم المتحدة الخاصة للبنان يصدر بعد 15 عاماً في وقت لم يدخر فيه نظام الملالي وقوة القدس الإرهابية وقوات الحرس وحزب الشيطان في لبنان خلال هذه المدة أي محاولة لإزالة معالم الجريمة ووضع العراقيل أمام مسار تحقيقات المحكمة واستخدموا كل جهدهم الدبلوماسي والاقتصادي والإرهابي في هذا الصدد، ومن ذلك إخفاء مرتكبي هذه الجريمة والمشتبه بهم من آمرين ومنفذين، وإلى منع تسليمهم إلى القضاء وعدم السماح لهم بالتحقيق معهم ، وفق "الوئام" .

مع ذلك، فإن حكم المحكمة ورغم كل القيود والعراقيل، لم يترك مجالا للشك أن الجريمة ارتكبها حزب الشيطان الذي هو جزء من قوات الحرس للملالي الحاكمين في إيران.

وأكدت في بيانها: الحقيقة واضحة أن اغتيال رفيق الحريري رئيس الوزراء الأسبق اللبناني تم بأمر من خامنئي نفسه وخطط له قاسم سليماني وكان جزءًا من الخطة الشاملة لنظام الملالي لممارسة السيطرة الكاملة على لبنان.

إن حكم المحكمة أظهر مرة أخرى أن الحل الوحيد للأزمة هو إبعاد النظام الإيراني من لبنان وقطع أذرع قوات الحرس للنظام الإيراني وفرعها اللبناني من مقدرات هذا البلد.

وفي ختام البيان أكدت بالقول: هذه مهمة مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي وجميع الأطراف الساعية لتحقيق السلام والاستقرار في لبنان والشرق الأوسط.

جي بي سي نيوز

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