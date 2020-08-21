بعد اصابته بكورونا ... لاعب أردني يطلب الدعاء له

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جى بي سي نيوز :- طلب لاعب فريق الفيصلي براء مرعي من جمهوره الدعاء له بعد اصابته بفيروس كورونا .

وقال مرعي في منشور على فيس بوك :

الحمدلله دائما وابدا

ظهرت قبل قليل نتائج فحص عينة فيروس كورونا التي اتخذت لي يوم امس وكانت نتيجتها ايجابية.

اتمنى منكم الدعاء والامنيات لنا بالشفاء العاجل والعودة الى وضعنا الطبيعي بأسرع وقت.

نتمنى منكم الاحتياط وعدم الاستهانة بهذا الوباء او التقليل منه، والاخذ بتعليمات السلامة المتبعة من الجهات المعنية للحفاظ على سلامة الجميع.

دمتم بخير وصحة وسلامة وعافية

وشكرا لجميع رسائلكم

اتمتع بصحه جيده والحمدالله