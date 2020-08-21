أخبار عاجلة

"العجمي" إلى المرتبة الحادية عشرة بالهيئة الملكية للجبيل وينبع -
أمير نجران يدشّن عربات الصحة المتنقلة -
نجح مع الفئران.. استشاري: علاج السكري بخلايا "بيتا" المرحلة الأهم للإنسان -
الأردن : موظفون بمعبر جابر تسببوا بالإصابات المحلية مؤخرا -
"مدني الباحة" تحذّر من تقلبات جوية حتى الـ 7 مساءً -
الإمارات تسجل 275 إصابة جديدة بكورونا -
عمّان تعلن عن إصابة وزير عراقي بكورونا ونظيره الأردني قيد الحجر -
بأمر ملكي عُين رئيس لها.. ماذا تعرف عن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات؟ -
من دون لمس.. "ابتكار ذكي" في مراحيض الطائرات لمواجهة كورونا -
من النفور إلى القبول.. هكذا غيّر "كورونا" نظرة الأمريكيين للمنتقبات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

بعد اصابته بكورونا ... لاعب أردني يطلب الدعاء له

Print
بعد اصابته بكورونا ... لاعب أردني يطلب الدعاء له بعد اصابته بكورونا ... لاعب أردني يطلب الدعاء له

جى بي سي نيوز  :- طلب لاعب فريق الفيصلي براء مرعي من جمهوره الدعاء له بعد اصابته بفيروس كورونا .

وقال مرعي في منشور على فيس بوك : 

الحمدلله دائما وابدا

ظهرت قبل قليل نتائج فحص عينة التي اتخذت لي يوم امس وكانت نتيجتها ايجابية.

اتمنى منكم الدعاء والامنيات لنا بالشفاء العاجل والعودة الى وضعنا الطبيعي بأسرع وقت.

نتمنى منكم الاحتياط وعدم الاستهانة بهذا الوباء او التقليل منه، والاخذ بتعليمات السلامة المتبعة من الجهات المعنية للحفاظ على سلامة الجميع.

دمتم بخير وصحة وسلامة وعافية  
وشكرا لجميع رسائلكم
اتمتع بصحه جيده والحمدالله 

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
موريتانيا: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

موريتانيا: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

الصين: 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد جميعها وافدة

الصين: 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد جميعها وافدة

الأردن : 33 اصابة جديدة بفيروس كورونا منها 29 حالة محلية

الأردن : 33 اصابة جديدة بفيروس كورونا منها 29 حالة محلية

الاردن : وفاة جديدة بفيروس كورونا

الاردن : وفاة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية