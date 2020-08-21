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الملك يوجه بتفعيل خطط ميدانية سريعة لمواجهة موجة كورونا الجديدة في الأردن

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الملك يوجه الحكومة بتفعيل خطط ميدانية سريعة لمواجهة موجة كورونا الجديدة في الأردن الملك يوجه بتفعيل خطط ميدانية سريعة لمواجهة موجة كورونا الجديدة في الأردن

جى بي سي نيوز  - قال وزير الاعلام امجد العضايلة  أن جلالة الملك الذي ترأس اليوم الخميس  اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني، وجه والأجهزة الأمنية، وخلية أزمة كورونا، بتفعيل خطط ميدانية سريعة لاحتواء الموجة الحالية الجديدة لوباء كورونا التي يشهدها الأردن، بحسب تقييم المرجعيات الصحية الوطنية.

وشدد الملك  خلال الاجتماع إلى أهمية وضع وتنفيذ إجراءات ميدانية سريعة تكفل حماية صحة المواطنين، واستدامة عجلة الاقتصاد، وتراعي التوازن الدقيق الضروري لضمان الأولويات الوطنية في هذا الظرف الصحي الدقيق، وتمنع تفشّي الوباء إلى مستويات خارج نطاق قدرتنا على السيطرة - لا قدر الله  .

 

 

 

جي بي سي نيوز

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