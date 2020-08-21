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المبعوث الأميركي: حزب الله هو جزء من الفساد في لبنان

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المبعوث الأميركي: حزب الله هو جزء من الفساد في لبنان المبعوث الأميركي: حزب الله هو جزء من الفساد في لبنان

جي بي سي نيوز :- أكد ديفيد هيل، مساعد وزير الخارجية الأميركي، بعد زيارته للبنان أن واشنطن لن "تقدم مساعدات طويلة الأمد للبنان إلا بعد التأكد من مكافحة الفساد والشفافية". واعتبر أن "حزب الله هو جزء من الزمرة الفاسدة في لبنان".

وأشار إلى تطلع بلاده لحكومة تلبي مطالب الشعب، وأضاف "لا نملي على اللبنانيين كيف يختارون حكومتهم". وتابع قائلا: نريد خلق آلية دولية لدعم الإصلاح في لبنان، نريد نهاية الفساد المالي في لبنان".

وأضاف هيل: "نريد إصلاحات اقتصادية حقيقية"، لافتا إلى تقديم 18 مليون دولار مساعدات للبنان. وأوضح أن المساعدات الأميركية ضمت مساعدات للجيش اللبناني والمنظمات غير الحكومية.

وحول انفجار بيروت، قال هيل "ننتظر نتائج التحقيق في انفجار المرفأ".

وكان ديفيد هيل، أعرب خلال زيارته لبيروت، عن استعداد الإدارة الأميركية "لدعم حكومة لبنانية تعمل على تغيير حقيقي في البلاد".

وقال هيل: "لا يمكننا أن نقبل بوعود فارغة بعد اليوم.. واشنطن مستعدة لدعم حكومة تقوم بتغيير حقيقي وتستجيب للناس".

وأتت تصريحات هيل بعد لقائه بالبطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي.

والتقى هيل أيضاً رئيس الوزراء السابق سعد الحريري في "بيت الوسط"، وتناول اللقاء، آخر المستجدات والأوضاع العامة وتداعيات الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت الأسبوع الماضي.

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