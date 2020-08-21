والد طفلة أردنية مصابة بكورونا يروي التفاصيل

★ ★ ★ ★ ★

جى بي سي نيوز :- سجلت إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لطفلة عمرها 9 سنوات في لواء بني كنانة في إربد .

وقالت المعلومات : ان "والد الطفلة المُصابة يعمل في مركز حدود جابر".

وأشار محافظ إربد رضوان العتوم : إلى أنه "سيتم عزل منزل في بلدة يبلا في لواء بني كنانة بعد تسجيل إصابة جديدة".

وأضاف أن "إغلاق حدود جابر ساهم باحتواء فيروس كورونا في المحافظة" .

والد الطفلة المصابة قال : إن ابنته لا تعاني من أعراض أو آلام، مشيراً إلى أنه وعائلته خضع الاثنين الماضي لفحص الكشف عن فيروس كورونا وكانت النتيحة له ولزوجته وابنه وابنته سلبية، ثم أعادوا الفحص لابنته الخميس لتظهر نتيجتها إيجابية ،وفق المملكة .

وذكر والدها الذي يعمل في مركز حدود جابر أنه خضع للفحص مرتين وكانت النتيجة سلبية، كما أنه مجاز من عمله منذ 4 آب/أغسطس.