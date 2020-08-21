أخبار عاجلة

من دون لمس.. "ابتكار ذكي" في مراحيض الطائرات لمواجهة كورونا -
من النفور إلى القبول.. هكذا غيّر "كورونا" نظرة الأمريكيين للمنتقبات -
"الجوازات": السماح بدخول المواطنين والعمالة المنزلية المرافقة عبر المنافذ البرية من الدول المجاورة -
بدء جولة جديدة من محادثات صياغة الدستور السوري في جنيف -
حفر الباطن.. "جراحة الـ 6 ساعات" تزيل تسوس أذن مريض أفقده سمعه -
توقيع مذكرة تفاهم بين "هيئة الصناعات العسكرية" و"التدريب التقني" -
لا للطاقة الإيرانية.. أمريكا تحث العراق على "الربط الكهربائي" مع السعودية -
من يأتي لهم بطعام؟ "هيومن رايتس" تكشف انتهاكات بالجملة في حق العمالة بقطر -
أيادي "سلمان للإغاثة" تمتد لعلاج 24 ألف جريج يمني بالداخل والخارج -
بالفيديو.. لماذا أُصيبت قرية صينية بصدمة عند ولادة هذا الصغير؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

والد طفلة أردنية مصابة بكورونا يروي التفاصيل

Print
والد طفلة أردنية مصابة بكورونا يروي التفاصيل والد طفلة أردنية مصابة بكورونا يروي التفاصيل

جى بي سي نيوز :- سجلت إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لطفلة عمرها 9 سنوات في لواء بني كنانة في إربد . 

وقالت المعلومات :  ان "والد الطفلة المُصابة يعمل في مركز حدود جابر".

وأشار محافظ إربد رضوان العتوم   :  إلى أنه "سيتم عزل منزل في بلدة يبلا في لواء بني كنانة بعد تسجيل إصابة جديدة".

وأضاف أن "إغلاق حدود جابر ساهم باحتواء في المحافظة" . 

والد الطفلة المصابة قال  : إن ابنته لا تعاني من أعراض أو آلام، مشيراً إلى أنه وعائلته خضع الاثنين الماضي لفحص الكشف عن فيروس كورونا وكانت النتيحة له ولزوجته وابنه وابنته سلبية، ثم أعادوا الفحص لابنته الخميس لتظهر نتيجتها إيجابية ،وفق المملكة . 

وذكر والدها الذي يعمل في مركز حدود جابر أنه خضع للفحص مرتين وكانت النتيجة سلبية، كما أنه مجاز من عمله منذ 4 آب/أغسطس.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
موريتانيا: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

موريتانيا: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

الصين: 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد جميعها وافدة

الصين: 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد جميعها وافدة

الأردن : 33 اصابة جديدة بفيروس كورونا منها 29 حالة محلية

الأردن : 33 اصابة جديدة بفيروس كورونا منها 29 حالة محلية

الاردن : وفاة جديدة بفيروس كورونا

الاردن : وفاة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية