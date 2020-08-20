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عزل بنايات في عمان بعد تسجيل حالات كورونا

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عزل بنايات في عمان بعد تسجيل حالات كورونا عزل بنايات في عمان بعد تسجيل حالات كورونا

المدينة نيوز :-  قال محافظ العاصمة الدكتور سعد الشهاب، انه جرى اليوم الخميس عزل اربع بنايات بعد اكتشاف إصابات كورونا فيها.
واضاف الشهاب بتصريح صحفي ان البنايات تقع بمناطق جمرك عمان/ شارع ام الحيران وسحاب/ شارع حي التركمان وبنايتين في ماركا الجنوبية/شارع الباسلية و/ شارع الربوة، مشيرا الى انه تم التعامل مع البنايات وتعقيمها لمنع انتشار العدوى وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد ، بحسب ما نشرت بترا . 
وبين بأنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتأمين دورية شرطة لضمان عدم دخول او خروج اي شخص الى البنايات وحتى تتمكن فرق التقصي الوبائي من أخذ العينات، لافتا إلى أن البنايات ستبقى تحت الحجر حتى ظهور نتائج فحص العينات.

جي بي سي نيوز

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