أخبار عاجلة

من دون لمس.. "ابتكار ذكي" في مراحيض الطائرات لمواجهة كورونا -
من النفور إلى القبول.. هكذا غيّر "كورونا" نظرة الأمريكيين للمنتقبات -
"الجوازات": السماح بدخول المواطنين والعمالة المنزلية المرافقة عبر المنافذ البرية من الدول المجاورة -
بدء جولة جديدة من محادثات صياغة الدستور السوري في جنيف -
حفر الباطن.. "جراحة الـ 6 ساعات" تزيل تسوس أذن مريض أفقده سمعه -
توقيع مذكرة تفاهم بين "هيئة الصناعات العسكرية" و"التدريب التقني" -
لا للطاقة الإيرانية.. أمريكا تحث العراق على "الربط الكهربائي" مع السعودية -
من يأتي لهم بطعام؟ "هيومن رايتس" تكشف انتهاكات بالجملة في حق العمالة بقطر -
أيادي "سلمان للإغاثة" تمتد لعلاج 24 ألف جريج يمني بالداخل والخارج -
بالفيديو.. لماذا أُصيبت قرية صينية بصدمة عند ولادة هذا الصغير؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الأردن : قد نضطر لتنفيذ حظر شامل في المحافظات التي تشهد ارتفاعا في إصابات كورونا

Print
الأردن : قد نضطر لتنفيذ حظر شامل في المحافظات التي تشهد ارتفاعا في إصابات كورونا الأردن : قد نضطر لتنفيذ حظر شامل في المحافظات التي تشهد ارتفاعا في إصابات كورونا

جى بي سي نيوز :- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إن جلالة الملك ترأس جلسة لمجلس السياسات الوطني اليوم ووجه بتفعيل خطط ميدانية جديدة.

وأوضح خلال إيجاز صحفي عقد في مركز إدارة الأزمات اليوم الخميس، أن جلالة الملك وجه أيضا باتخاذ إجراءات ميدانية سريعة تكفل حماية المواطنين واستدامة عجلة الاقتصاد وتراعي التوازن في الأولويات الوطنية في هذا الظرف الدقيق وتمنع تفشي الوباء.

كما وجه جلالة الملك بحسب العضايلة بالتشديد في الرقابة على جدية التزام المواطنين والمنشآت بالتدابير الاحترازية التي فرضتها الدولة لحماية صحة المواطنين.

وأضاف العضايلة "نراقب بقلق ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في محافظات العاصمة والزرقاء واربد".

وبين العضايلة أن الخطط والإجراءات الميدانية التي سيتم تفعيلها ستعتمد تطبيق أشكال محلية للعزل وسيتركز تفعيل هذه الإجراءات على معايير خطورة صحية تحددها وزارة الصحة والخدمات الطبية والمركز الوطني للأمن وادارة الأزمات.

ونوه العضايلة بأن قد تضطر لتفعيل إجراءات مثل: فرض حظر تجول شامل على مستوى المحافظة أو اللواء أو المناطق الساخنة والتي تشهد ارتفاعا في الإصابات، وتقليص عدد الساعات المسموح فيها التحرك، واغلاق مؤقت للمدارس والمساجد والكنائس والمتنزهات وأماكن التجمعات.

وأشار إلى أن المحافظات والمناطق التي لا تشهد حالات الإصابة ستسمر فيها مظاهر الحياة الطبيعية وكما هو معمول به الآن.

وشدد على أنه سيتم ضبط أي حفلات أو تجمعات تتم في مزارع أو مطاعم أو بيوت تخالف أمر الدفاع رقم 11.

وبين العضايلة أن تفعيل اجراءات احترازية لم نشهدها من قبل يتطلب من الإعلام الدقة لتفادي ارباك المواطنين.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
"عبدالملك" يطلع على مشاورات القوى السياسية لتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

"عبدالملك" يطلع على مشاورات القوى السياسية لتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

"عبدالملك" يطلع على مشاورات القوى السياسية لتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

"عبدالملك" يطلع على مشاورات القوى السياسية لتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

تواصل التظاهرات بالخرطوم ضد الحكومة

تواصل التظاهرات بالخرطوم ضد الحكومة

8 الصبح - الحكومة تفتتح مركزا لرصد مخالفات البناء بـ "الأقمار الصناعية"

8 الصبح - الحكومة تفتتح مركزا لرصد مخالفات البناء بـ "الأقمار الصناعية"

شبكة عيون الإخبارية