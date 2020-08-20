الأردن : قد نضطر لتنفيذ حظر شامل في المحافظات التي تشهد ارتفاعا في إصابات كورونا

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جى بي سي نيوز :- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إن جلالة الملك ترأس جلسة لمجلس السياسات الوطني اليوم ووجه بتفعيل خطط ميدانية جديدة.

وأوضح خلال إيجاز صحفي عقد في مركز إدارة الأزمات اليوم الخميس، أن جلالة الملك وجه أيضا باتخاذ إجراءات ميدانية سريعة تكفل حماية المواطنين واستدامة عجلة الاقتصاد وتراعي التوازن في الأولويات الوطنية في هذا الظرف الدقيق وتمنع تفشي الوباء.

كما وجه جلالة الملك بحسب العضايلة بالتشديد في الرقابة على جدية التزام المواطنين والمنشآت بالتدابير الاحترازية التي فرضتها الدولة لحماية صحة المواطنين.

وأضاف العضايلة "نراقب بقلق ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في محافظات العاصمة والزرقاء واربد".

وبين العضايلة أن الخطط والإجراءات الميدانية التي سيتم تفعيلها ستعتمد تطبيق أشكال محلية للعزل وسيتركز تفعيل هذه الإجراءات على معايير خطورة صحية تحددها وزارة الصحة والخدمات الطبية والمركز الوطني للأمن وادارة الأزمات.

ونوه العضايلة بأن الحكومة قد تضطر لتفعيل إجراءات مثل: فرض حظر تجول شامل على مستوى المحافظة أو اللواء أو المناطق الساخنة والتي تشهد ارتفاعا في الإصابات، وتقليص عدد الساعات المسموح فيها التحرك، واغلاق مؤقت للمدارس والمساجد والكنائس والمتنزهات وأماكن التجمعات.

وأشار إلى أن المحافظات والمناطق التي لا تشهد حالات الإصابة ستسمر فيها مظاهر الحياة الطبيعية وكما هو معمول به الآن.

وشدد على أنه سيتم ضبط أي حفلات أو تجمعات تتم في مزارع أو مطاعم أو بيوت تخالف أمر الدفاع رقم 11.

وبين العضايلة أن تفعيل اجراءات احترازية لم نشهدها من قبل يتطلب من الإعلام الدقة لتفادي ارباك المواطنين.