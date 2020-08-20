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14 اصابة محلية بفيروس كورونا في الأردن

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14 اصابة محلية بفيروس كورونا في الأردن 14 اصابة محلية بفيروس كورونا في الأردن

جى بي سي نيوز :-  أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر خلال إيجاز صحفي عقد في مركز إدارة الأزمات اليوم الخميس، تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 14 حالة محلية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 1498 حالة.

وتوزعت الحالات المحلية كما يلي؛ حالتين لسائقين أردنيين في مركز حدود العمري، وحالة في محافظة اربد تحت الاستقصاء، و10 حالات في محافظة العاصمة (9 منهم مخالطين وواحدة تحت الاستقصاء)، وحالة واحدة في محافظة عجلون مخالطة، وحالتين في محافظة الزرقاء مخالطين لحالة مؤكدة.

وبين جابر تسجيل حالتي شفاء، كما تم إجراء 7758 فحصا مخبريا ليصبح العدد الإجمال للفحوصات المخبرية 720972 فحصا.

جي بي سي نيوز

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