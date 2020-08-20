وزير أردني يوضح حول اقامته عزومة على العشاء بمناسبة زفاف ابنه

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جى بي سي نيوز :- نفى وزير العدل بسام التلهوني أن يكون قد أقام تجمعا في أحد المطاعم بمناسبة زفاف ابنه.

وقال التلهوني في منشور له مساء الأربعاء، "مؤسف ومؤلم جدا حجم الافتراء وانتهاك الخصوصية الذي طالني وأسرتي في الأيام الماضية والمبني على أكاذيب ومزاعم واهية".

وأوضح في منشوره عبر فيسبوك، "ما تم القيام به هو دعوة عشاء لعدد محدود من الأهل والأصدقاء المقربين ولم أدع إليه أيا من زملائي الوزراء".

ولفت التلهوني "عبرنا عن فرحتنا بابنِنا في عشاء عائلي في مطعم ملتزمين بإجراءات الوقاية وضمن السعة التشغيلية المسموحة للمطعم مع الالتزام بالشروط وحسب التعليمات".

وأضاف التلهوني أنه لم يتجاوز "إجراءات الوقاية احتراما لموقعي، وحرصا على صحة عائلتي أيضاً".

ونفى التلهوني اشاعات تم تداولها حول اقامة حفل كبير احتفاء بزفاف ابنه، "كل ما قيل ويشاع عن وجود "سلسلة احتفالات" بالزفاف وفي أماكن مختلفة وتعدد مواقعها وحضورها هو محض كذب وافتراء".

وختم التلهوني حديثه "أرجو من الجميع توخي الدقة والمسؤولية واحترام الخصوصية، وأن نترفع عن كيل الاتهامات جزافا".