مفتي عام الأردن : غداً أول أيام العام الهجري الجديد

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جى بي سي نيوز :- أعلن سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة، أن يوم غد الخميس، الموافق 20 آب 2020 هو غرّة شهر محرم وبداية العام الهجري الجديد لسنة 1442هـ.

ورفع سماحته بهذه المناسبة المباركة لمقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله تعالى، وولي عهده الأمين والأسرة الهاشمية، والشعب الأردني، والأمتين العربية والإسلامية، أسمى آيات التهاني والتبريكات، سائلًا المولى عز وجلّ أن يكون عام خير وسلام علينا وعلى البشرية كافة.