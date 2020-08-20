أخبار عاجلة

حفر الباطن.. "جراحة الـ 6 ساعات" تزيل تسوس أذن مريض أفقده سمعه -
توقيع مذكرة تفاهم بين "هيئة الصناعات العسكرية" و"التدريب التقني" -
لا للطاقة الإيرانية.. أمريكا تحث العراق على "الربط الكهربائي" مع السعودية -
من يأتي لهم بطعام؟ "هيومن رايتس" تكشف انتهاكات بالجملة في حق العمالة بقطر -
أيادي "سلمان للإغاثة" تمتد لعلاج 24 ألف جريج يمني بالداخل والخارج -
بالفيديو.. لماذا أُصيبت قرية صينية بصدمة عند ولادة هذا الصغير؟ -
جازان.. تنبيه من أمطار رعدية وأتربة تستمر حتى 7 مساءً -
أميرتا الظلام.. هايدي وهدير شقيقتان في القدرات الخاصة والفن -
انطلاق أعمال منتدى الجيش 2020 العسكري الدولي في مقاطعة موسكو -
عزل قسم العناية الحثيثة في مستشفى أردني بعد تسجيل اصابة سيدة بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

مفتي عام الأردن : غداً أول أيام العام الهجري الجديد

Print
مفتي عام الأردن : غداً أول أيام العام الهجري الجديد مفتي عام الأردن : غداً أول أيام العام الهجري الجديد

جى بي سي نيوز  :-  أعلن سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة، أن يوم غد الخميس، الموافق 20 آب 2020 هو غرّة شهر محرم وبداية العام الهجري الجديد لسنة 1442هـ.
ورفع سماحته بهذه المناسبة المباركة لمقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله تعالى، وولي عهده الأمين والأسرة الهاشمية، والشعب الأردني، والأمتين العربية والإسلامية، أسمى آيات التهاني والتبريكات، سائلًا المولى عز وجلّ أن يكون عام خير وسلام علينا وعلى البشرية كافة.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
عزل قسم العناية الحثيثة في مستشفى أردني بعد تسجيل اصابة سيدة بكورونا

عزل قسم العناية الحثيثة في مستشفى أردني بعد تسجيل اصابة سيدة بكورونا

دراسة: غالبية الأردنيين لا يأخذون خطورة كورونا بجدية ويشككون بوجود الوباء

دراسة: غالبية الأردنيين لا يأخذون خطورة كورونا بجدية ويشككون بوجود الوباء

الأردن : الانتخابات النيابية في موعدها

الأردن : الانتخابات النيابية في موعدها

بيدرسون: لا تنتظروا معجزة من مباحثات "الدستورية السورية"

بيدرسون: لا تنتظروا معجزة من مباحثات "الدستورية السورية"

شبكة عيون الإخبارية