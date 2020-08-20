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الأمن المصري يضبط نظاما متكاملا لتمرير المكالمات إلى داخل البلاد وخارجها

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وبحسب موقع "اليوم السابع"، أكدت التحريات قيام أحد الأشخاص وهو صاحب شركة لبيع أجهزة الحاسب الآلي، وله معلومات جنائية، وأن هذه الشركة نشاطها المعلن (الصوري) يقتصر على بيع أجهزة الكمبيوتر، بإدارة نشاط شركته في تمرير المكالمات الدولية، بما يضر بالمال العام ويكبد الجهات المعنية خسائر كبيرة.

© AFP 2020 / MOHAMED EL-SHAHED

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المتهم وتبين عدم تواجد، فتم ضبط شقيق القائم على إدارة النشاط "وله معلومات جنائية"، وضبط نظام متكامل لتمرير المكالمات الدولية الصادرة والواردة في حالة تشغيل داخل مقر الشركة.

ولفتت الصحيفة إلى أن المتهم المضبوط اعترف بما أسفرت عنه التحريات والضبط، وأقر بقيامه وشقيقه بإنشاء وإدارة النظام بداخل وخارج البلاد، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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