دراسة أردنية : كورونا خفضت نسب التلوث والانبعاثات في الهواء المحيط

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جى بي سي نيوز :- كشفت دراسة محلية أعدتها وزارة البيئة، أن جائحة كورونا أثرت بشكل إيجابي على البيئة، إذ انخفضت مستويات تلوث الهواء والانبعاثات.

ووفق ما جاء في الدراسة، التي أعلن عنها وزير البيئة والزراعة المكلف الدكتور صالح الخرابشة، أمس الثلاثاء، فإن نسب ملوثات الهواء المحيط في المدن الكبرى وفي المدن الصناعية والمناطق الصناعية القريبة على المناطق السكنية قد انخفضت بسبب توقف أغلب النشاطات البشرية من نقل وصناعة وخدمات.

ورصدت الدراسة الهواء المحيط في المدن الكبرى بالمملكة، وهي عمان وإربد والزرقاء، خلال الفترة من 15/3/2020 حتى 15/4/2020، وأظهرت أن متوسط نسبة الانخفاض في المعدلات اليومية لتراكيز الجسيمات الدقيقة في المدن الثلاث بلغت 28 بالمئة، كما أن متوسط نسبة الانخفاض في المعدلات لتراكيز غاز ثاني أكسيد النيتروجين بلغت 59 بالمئة، ومتوسط نسبة الانخفاض في المعدلات اليومية لتراكيز غاز ثاني أكسيد الكبريت 37 بالمئة.

كما أظهرت الدراسة أن متوسط نسبة الانخفاض في المعدلات اليومية لتراكيز غاز الأوزون الأرضي في مدينتي عمان وإربد بلغت 22 بالمئة.

وكشفت الدراسة عن نوعية الهواء المحيط للجسيمات الدقيقة المستنشقة العالقة في الهواء والتي قطر جزيئاتها أقل من أو يساوي 10 ميكرون وجميع الملوثات الغازية، فقد كانت ضمن حدود المواصفات والمقاييس الأردنية المسموح بها، حيث لم يتم رصد أي تجاوزات للمعدلات اليومية في جميع المدن الكبرى التي رصدتها الدراسة.