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الاردن : قصور من مؤسسة الغذاء والدواء وصحة البلقاء حول تسمم عين الباشا

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الاردن : قصور من مؤسسة الغذاء والدواء وصحة البلقاء حول تسمم عين الباشا الاردن : قصور من مؤسسة الغذاء والدواء وصحة البلقاء حول تسمم عين الباشا

جي بي سي نيوز :- قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي محي الدين توق رئيس اللجنة المختصة للوقوف على حيثيات التسمم في لواء عين الباشا ان لجنة التقصي وجدت أن مؤسسة الغذاء والدواء وصحة البلقاء شابها قصور وضعف التنسيق .

وبين ان رقابة مؤسسة الغذاء والدواء غير موجودة فعليا إلا في أربع محافظات وهي الزرقاء، والكرك، واربد، ومحافظة العاصمة .

و اضاف توق ان هناك مشكلة في تطبيق التشريعات المتعلقة بالغذاء في المملكة وبعدد المفتشين.

واشار إلى أن هناك "10 توصيات لإحكام النصوص القانونية والإجراءات في اتفاقيات الرقابة على الغذاء" منها ضرورة وجود قاعدة بيانات وربط الكتروني لتتبع السلسلة الغذائية من لحظة دخولها للأردن ووصولها للمستهلك، أو من لحظة ذبحها لحين وصولها للمستهلك، كما أوصت بضرورة رفد الغذاء والدواء بمفتشين اضافيين ومتابعة تدريبهم بشكل مستمر، والاستعانة بمختبرات الجامعات الأردنية لفحص الغذاء، ومراقبة الغذاء الكترونيا وأخذ عينات عشوائية لفحصه وعدم الاكتفاء بالزيارات المبرمجة خاصة في الصيف والأعياد، ورفع تقارير انجاز العمل للجنة العليا للتفتيش لممارسة صلاحياتها بشكل فعال، وتوحيد الجهات الرقابة المتعددة بجهة واحدة بما يضمن زيادة الفعالية والكفاءة ومعالجة ضعف التعاون والتنسيق.

جي بي سي نيوز

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