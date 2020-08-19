الاردن : تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 43 محلية

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جي بي سي نيوز :- قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر ان الاردن سجل اليوم الاربعاء 44 حالة اصابة بفايروس كورونا , واحدة خارجية و 43 محلية و بذلك يرتفع العدد الكلي منذ بداية الجاحئة 1482 اصابة.

وتوزعت الحالات عى النحو التالي : حالة لسائق قادم من حدود العمري، و 3 حالات محلية في لواء الرمثا مخالطين لحالة مؤكدة , و15 حالة في محافظة العاصمة مخالطين لحالات مؤكدة (11 أردني، 3 مصريين، وعراقي) حالتان في الزرقاء، وحالة محلية في العقبة مخالطة لحالة مؤكدة , 22 حالة في حدود العمري ( 18 عامل تحميل مصري، 2 باكستاني، و2 أردنيين .

وبين ان تم تسجيل 16 حالة شفاء بفيروس كورونا .