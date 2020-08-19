بري: يجب أن نربح لبنان الذي آمن به الرئيس الشهيد وطنا واحدا موحدا

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جي بي سي نيوز :- علق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على حكم المحكمة الدولية بقضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، قائلا: يجب أن نربح لبنان الذي آمن به الرئيس الشهيد وطنا واحدا موحدا.

وجاء في بيان نشره على صفحته في "فيسبوك": "كما خسر لبنان في 14 شباط عام 2005 باستشهاد الرئيس رفيق الحريري قامة وطنية لا تعوض... اليوم وبعد حكم المحكمة الخاصة ... يجب أن نربح لبنان الذي آمن به الرئيس الشهيد وطنا واحدا موحدا ... وليكن لسان حال اللبنانيين ... العقل والكلمة الطيبة كما عبر الرئيس سعد الحريري بإسم أسرة الراحل .مجددا الرحمة للشهيد الحريري ولكل الشهداء ...وحمى الله لبنان".

وأعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أنه لا يوجد دليل على ضلوع قيادة حزب الله أو سوريا، في تفجير عام 2005 الذي قتل فيه رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، وأكدت المحكمة براءة ثلاثة من المتهمين (صبرا وعنيسي ومرعي)، ووجدت المحكمة أن المتهم عياش مذنب بصفته شريكا في المؤامرة وارتكاب عمل إرهابي.

المصدر: وكالات