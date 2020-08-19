أخبار عاجلة

"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد -
بالفيديو: جبل آل معتوب .. طبيعة بكر وعناق الغيم وقصور قائمة لقرون -
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..! -
"إشعار بوجود مصاب".. كيف أنقذ تطبيق "تباعد" موظفات من فيروس "كورونا"؟ -
أطول 5 طرق مستقيمة في العالم .. أشهرها في السعودية تعرَّف عليه -
5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
مصر تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة -
"فنون جازان" تستضيف الشاعرين "فقيري" و"رياني" في أمسية شعرية -
"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد -
كورونا عربيًا.. مليون و165 ألف إصابة..و6 دول بلا إصابات اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

بري: يجب أن نربح لبنان الذي آمن به الرئيس الشهيد وطنا واحدا موحدا

Print
بري: يجب أن نربح لبنان الذي آمن به الرئيس الشهيد وطنا واحدا موحدا بري: يجب أن نربح لبنان الذي آمن به الرئيس الشهيد وطنا واحدا موحدا

جي بي سي نيوز :- علق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على حكم المحكمة الدولية بقضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، قائلا: يجب أن نربح لبنان الذي آمن به الرئيس الشهيد وطنا واحدا موحدا.

وجاء في بيان نشره على صفحته في "فيسبوك": "كما خسر لبنان في 14 شباط عام 2005 باستشهاد الرئيس رفيق الحريري قامة وطنية لا تعوض... اليوم وبعد حكم المحكمة الخاصة ... يجب أن نربح لبنان الذي آمن به الرئيس الشهيد وطنا واحدا موحدا ... وليكن لسان حال اللبنانيين ... العقل والكلمة الطيبة كما عبر الرئيس سعد الحريري بإسم أسرة الراحل .مجددا الرحمة للشهيد الحريري ولكل الشهداء ...وحمى الله لبنان".

وأعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أنه لا يوجد دليل على ضلوع قيادة حزب الله أو سوريا، في تفجير عام 2005 الذي قتل فيه رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، وأكدت المحكمة براءة ثلاثة من المتهمين (صبرا وعنيسي ومرعي)، ووجدت المحكمة أن المتهم عياش مذنب بصفته شريكا في المؤامرة وارتكاب عمل إرهابي.

المصدر: وكالات

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
25 اصابة بفيروس كورونا في الأردن

25 اصابة بفيروس كورونا في الأردن

الجيش التركي يرسل 6 أرتال عسكرية ضخمة إلى إدلب

الجيش التركي يرسل 6 أرتال عسكرية ضخمة إلى إدلب

بعد اصابته بكورونا ... لاعب أردني يطلب الدعاء له

بعد اصابته بكورونا ... لاعب أردني يطلب الدعاء له

الوحدات للاعبي الفيصلي : نحن نتنافس كرويا لكن اصابة احدكم فإن المصاب لنا جميعا

الوحدات للاعبي الفيصلي : نحن نتنافس كرويا لكن اصابة احدكم فإن المصاب لنا جميعا

شبكة عيون الإخبارية