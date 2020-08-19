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حماد : تمديد إغلاق " جابر" أسبوعا ولا إغلاق للعمري

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حماد : تمديد إغلاق " جابر" أسبوعا ولا إغلاق للعمري حماد : تمديد إغلاق " جابر" أسبوعا ولا إغلاق للعمري

جي بي سي نيوز:- مدد وزير الداخلية سلامة حماد تمديد، إغلاق مركز حدود جابر أسبوعا آخر اعتبارا من صباح يوم غد الخميس.
ويأتي قرار تمديد الإغلاق استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة للوزير بموجب أحكام المادة 3 من قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لسنة 1973.
وأوضح الوزير أن العمل في مركز حدود العمري ما يزال جاريا ولم يغلق المركز، مشيرا إلى الطلب من الموظفين العاملين في المركز عدم مغادرته لحين ظهور نتائج فحص كورونا.

جي بي سي نيوز

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