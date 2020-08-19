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3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الرمثا و300 عينة سلبية

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3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الرمثا و300 عينة سلبية 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الرمثا و300 عينة سلبية

جي بي سي نيوز:- سجلت في الرمثا 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ظهرت نتائجها في ساعة متأخرة من يوم امس الثلاثاء، بحسب محافظ اربد، رئيس لجنة خلية ازمة كورونا في المحافظة، رضوان العتوم.
وقال العتوم لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الاربعاء، إن الاشخاص الذين ثبتت اصابتهم بكورونا يقطنون في منازل موضوعة تحت الحجر نتيجة ظهور اصابات سابقة بالفيروس فيها، لافتا الى انه تم نقلهم الى منطقة الحجر الصحي في البحر الميت.
من جهة اخرى، اكد مصدر صحي مسؤول ظهور نتائج فحص 300 عينة حتى الساعة الحادية عشر من صباح اليوم، وجميعها جاءت سلبية.

جي بي سي نيوز

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