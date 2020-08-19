الأردن : 3 توائم يتفوقن في الثانوية العامة - صور

★ ★ ★ ★ ★

المدينة نيوز : تمكنت ثلاثة طالبات تؤام يدرسن في مدرسة عين البستان الثانوية للبنات التابعة للواء كفرنجة من اجتياز الثانوية العامة الفرع العلمي بتفوق لهذا العام وبتوفيق من الله عز وجل .

والتوائم الثلاثة هن : امتنان ايمن ابو عبيله 95.4 وجهاد ايمن عبيله 90.9

وتقوى ايمن ابو عبيله 89.9 .

وتقول مديرة المدرسة الدكتوره سهيله العساسله أن التوائم الثلاثة كن مثالا في الانضباط والالتزام والتعاون وحب التطوع والتنظيم والقدوة ، كان لديهن حب التفوق والتميز والإبداع في كل شئ ونفس الشعور والاحساس وتشابه في طبيعة التصرفات .

ويقول والدأ التوائم الثلاثة ايمن ابو عبيله وهو معلم لمادة علوم الأرض وناشط بيئي ووفاء بعاره مديرة المدرسة كفرنجة الثانوية للبنات وناشطة بيئية مازالا على رأس عملهما أن هناك حالة من الترابط الروحي والفكري بين بناتهم وغالباً ما يرتبط التوائم ارتباطا عاطفيا ونفسياً يجعلهن يشعرن بآلام بعضهن البعض، ويتشاركن في الألم والفرح .

وأضافا كل واحدة منهن عندما كانت تريد "طلبا" توسط أختها التوأم، فغالباً ما يقضين أغلب الوقت مع بعضهن، أصبحن نسخة مكررة؛ فما تحببن أو يكرهن كما كن يحبذن الملابس المتشابهة وكن يفخرن بذلك .

وأكدأ ابوعبيله وبعاره أهمية دور الأسرة في مراعاة الفروق الفردية جبين التوائم ومراعاة ارتباطهم ببعضهم البعض حتى لا يكون لذلك أثر سيئ عليهم في المستقبل.

الدستور