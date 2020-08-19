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تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في الزرقاء

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تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في الزرقاء تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في الزرقاء

جي بي سي نيوز:-  أعلن محافظ الزرقاء حجازي عساف عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لشابين مخالطين، أحدهما يقيم في لواء الهاشمية والآخر في لواء الرصيفة.
وبين عساف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان فرق التقصي الوبائي ستتجه اليوم إلى الهاشمية والرصيفة لاتخاذ إجراءات العزل وسحب العينات من المخالطين والمجاورين من أجل فحصها.
وبذلك يرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسجلة مؤخرا في محافظة الزرقاء إلى خمس إصابات، موزعة على مناطق جبل الأميرة رحمة والجبل الأبيض ومنطقة حي الأمير محمد، إضافة إلى الإصابتين الجديدتين في الهاشمية والرصيفة.

جي بي سي نيوز

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