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وزراء مالية مجموعة السبع بحثوا تقديم الدعم للبنانيين

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وزراء مالية مجموعة السبع بحثوا تقديم الدعم للبنانيين وزراء مالية مجموعة السبع بحثوا تقديم الدعم للبنانيين

جي بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، أن وزراء مالية مجموعة السبع ناقشوا تقديم الدعم للشعب اللبناني.

ووافق وزراء مالية مجموعة السبع على دراسة خيارات إضافية للدول منخفضة الدخل، بما في ذلك تمديد تجميد الديون الرسمية إلى 2021.

ووجه وزراء المالية الدعوة إلى جميع الدائنين الثنائيين الرسميين لتنفيذ كامل لمبادرة مجموعة العشرين بشأن تعليق سداد ديون الدول الفقيرة.

بدوره قال وزير المالية الياباني تارو آسو، يوم الاثنين، إن بلاده تأمل في التنسيق مع شركائها في مجموعة السبع في السعي لاحتواء سريع لجائحة وتعافي الاقتصاد العالمي بقوة.

أدلى آسو بهذا التصريح للصحافيين بعد حضوره اجتماعا عبر الهاتف مع قيادات القطاع المالي بالدول السبع الصناعية الكبرى.

وقال آسو "أبلغت اجتماع مجموعة السبع بأنه يتعين علينا السعي لتحقيق توازن بين الحاجة لاحتواء الجائحة والحفاظ على حركة الاقتصاد".

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