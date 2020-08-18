أخبار عاجلة

"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد -
بالفيديو: جبل آل معتوب .. طبيعة بكر وعناق الغيم وقصور قائمة لقرون -
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..! -
"إشعار بوجود مصاب".. كيف أنقذ تطبيق "تباعد" موظفات من فيروس "كورونا"؟ -
أطول 5 طرق مستقيمة في العالم .. أشهرها في السعودية تعرَّف عليه -
5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
مصر تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة -
"فنون جازان" تستضيف الشاعرين "فقيري" و"رياني" في أمسية شعرية -
"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد -
كورونا عربيًا.. مليون و165 ألف إصابة..و6 دول بلا إصابات اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

قوات اليونيفل ترد على تقارير "تفتيش الأمونيوم" في مرفأ بيروت

Print
قوات اليونيفل ترد على تقارير "تفتيش الأمونيوم" في مرفأ بيروت قوات اليونيفل ترد على تقارير "تفتيش الأمونيوم" في مرفأ بيروت

جي بي سي نيوز:- رد المتحدث باسم قوات الطوارئ الدولية "اليونيفل"، أندريا تيننتي، على التقارير التي تحدثت بأن مدير عام الجمارك في لبنان بدري ضاهر، قال خلال التحقيق، إن القوات الدولية كانت تعلم بشحنة نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت.

وقال المتحدث باسم قوات اليونيفل: "لا يمكننا التعليق على تقارير إعلامية تتعلق بالإجراءات القضائية الجارية"، وفق ما ذكر مراسل سكاي نيوز عربية في العاصمة اللبنانية.

وتسبب انفجار مستودع يحتوي على 2700 طن من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت في 4 أغسطس الجاري بأضرار فادحة في المدينة، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 170 شخصا وجرح وتشريد آلاف آخرين.

وأضاف تيننتي: "إن اليونيفيل لا تصعد على متن السفن ولا تفتشها، ولا مسؤولية لديها بإعطاء الإذن بالدخول إلى المرافئ اللبنانية".

وتابع: "إن دور اليونيفيل هو مناداة السفن التي تقترب من لبنان، وإحالة أي سفن مشبوهة إلى السلطات اللبنانية التي تقوم بالتفتيش بشكل مستقل".

وختم قائلا: "إن أي استفسارات إعلامية في هذا الصدد يجب أن توجه بشكل مناسب إلى السلطات اللبنانية".

وكانت صحيفة لبنانية قد قالت إن ضاهر أبلغ المحقق العدلي أن قوة من اليونيفل أجرت مسحا أمنيا لسفينة روسوس، التي كانت تحمل شحنة نترات الأمونيوم، عام 2013، وأخضعتها للتفتيش لدى دخولها المياه الإقليمية اللبنانية.

وأشار إلى أن القوات الدولية "لم تعتبر نترات الأمونيوم من المواد المحظورة"، علماً بأن قوات اليونيفل تقوم بدوريات تفتيش في المياه الإقليمية تطبيقاً للقرار 1701 وللتثبت من عدم دخول أسلحة.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
25 اصابة بفيروس كورونا في الأردن

25 اصابة بفيروس كورونا في الأردن

الجيش التركي يرسل 6 أرتال عسكرية ضخمة إلى إدلب

الجيش التركي يرسل 6 أرتال عسكرية ضخمة إلى إدلب

بعد اصابته بكورونا ... لاعب أردني يطلب الدعاء له

بعد اصابته بكورونا ... لاعب أردني يطلب الدعاء له

الوحدات للاعبي الفيصلي : نحن نتنافس كرويا لكن اصابة احدكم فإن المصاب لنا جميعا

الوحدات للاعبي الفيصلي : نحن نتنافس كرويا لكن اصابة احدكم فإن المصاب لنا جميعا

شبكة عيون الإخبارية