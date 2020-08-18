لبنان يعلن تمديد حالة الطوارئ في بيروت حتى 19 سبتمبر

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جي بي سي نيوز :- أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في لبنان، اليوم الاثنين، تمديد إعلان حالة الطوارئ في العاصمة بيروت، حتى 18 أيلول\ سبتمبر المقبل.

وقال بيان صدر عن رئاسة مجلس الوزراء في لبنان:"تقرر واستنادًا إلى موافقة استثنائية صادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء، تمديد إعلان حالة الطوارئ والإجراءات المتعلقة بها في مدينة بيروت لغاية 18\9\2020 ضمنًا، وعلى أن يعرض الموضوع لاحقًا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية".

ومن جانبه قرر وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، يوم الخميس الماضي، تمديد حالة الطوارئ في بيروت لمدة شهر والبدء بعزل بعض الأحياء في المناطق مع التشدد بالحجر المنزلي.

وشهد لبنان انفجارا مدويا، يوم الثلاثاء 4 أغسطس/ آب، تسبب في سقوط أكثر من 170 قتيلا وأكثر من 6 آلاف مصاب، مع خسائر مادية قدرت بمليارات الدولارات، وأرجعت السلطات اللبنانية الحادث إلى اشتعال 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم التي جرى تخزينها بمستودعات مرفأ بيروت منذ 6 سنوات تقريبا.

وإثر الانفجار، توافد آلاف المتظاهرين إلى الساحة الرئيسة في بيروت، واندلعت مواجهات عنيفة بين المحتجين وعناصر مكافحة الشغب، قام خلالها المحتجون بإلقاء الحجارة على القوى الأمنية التي بادلتهم بإلقاء القنابل المسيلة للدموع، وعجلت الاحتجاجات بتقديم رئيس الوزراء، حسان دياب، استقالة حكومته مساء الاثنين الماضي

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