العضايلة : 57% من الأردنيين لا يأخذون كورونا على محمل الجد و اغلاق 28 منشأة

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جي بي سي نيوز :- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة ان تزايد الحالات المحلية يتطلب تشديد الإجراءات ورفع وتيرة الحذر .

واضاف العضايلة ان الحكومة ستسمح للجامعات والمدارس بالعمل في المرحلة معتدلة الخطورة , مع التأكيد على الالتزام بإجراءات الوقاية والاحتراز.

وبين العضايلة ان 57 % من الاردنيين لا يأخذون كورونا على محمل الجد , وهناك 8% يعتبرون كورونا أكذوبة أو مؤامرة، وهنا يجب التأكيد أن الوباء أصاب 21 مليونا حول العالم وقتل أكثر من 700 ألف انسان حول العالم، ويجب التعامل معه بحرص.

وتابع انه تم اغلاق 28 منشأة لعدم التزامها بأوامر الدفاع، فيما حررت 51 مخالفة بحق أخرى، و22 مخالفة بحق مواطنين لعدم التزامهم بأمر الدفاع 11، وسيتم الاستمرار بالاجراءات.

وشدد على أنه تم اتخاذ اجراءات مشددة في حدود العمري، بحيث تم اجراء مناقلات وتعيين نائب محافظ للاشراف على المركز الحدودي.

وأوضح أن نطاق حركة الاعلاميين في الرمثا يحصر حركتهم في لواء الرمثا ولا يسمح لهم بالخروج منه.