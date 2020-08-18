أخبار عاجلة

"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد -
بالفيديو: جبل آل معتوب .. طبيعة بكر وعناق الغيم وقصور قائمة لقرون -
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..! -
"إشعار بوجود مصاب".. كيف أنقذ تطبيق "تباعد" موظفات من فيروس "كورونا"؟ -
أطول 5 طرق مستقيمة في العالم .. أشهرها في السعودية تعرَّف عليه -
5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
مصر تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة -
"فنون جازان" تستضيف الشاعرين "فقيري" و"رياني" في أمسية شعرية -
"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد -
كورونا عربيًا.. مليون و165 ألف إصابة..و6 دول بلا إصابات اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

العضايلة : 57% من الأردنيين لا يأخذون كورونا على محمل الجد و اغلاق 28 منشأة

Print
العضايلة : 57% من الأردنيين لا يأخذون كورونا على محمل الجد و اغلاق 28 منشأة العضايلة : 57% من الأردنيين لا يأخذون كورونا على محمل الجد و اغلاق 28 منشأة

جي بي سي نيوز :- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة ان تزايد الحالات المحلية يتطلب تشديد الإجراءات ورفع وتيرة الحذر .

واضاف العضايلة ان ستسمح للجامعات والمدارس بالعمل في المرحلة معتدلة الخطورة , مع التأكيد على الالتزام بإجراءات الوقاية والاحتراز.

وبين العضايلة ان 57 % من الاردنيين لا يأخذون كورونا على محمل الجد , وهناك 8% يعتبرون كورونا أكذوبة أو مؤامرة، وهنا يجب التأكيد أن الوباء أصاب 21 مليونا حول العالم وقتل أكثر من 700 ألف انسان حول العالم، ويجب التعامل معه بحرص.

وتابع انه تم اغلاق 28 منشأة لعدم التزامها بأوامر الدفاع، فيما حررت 51 مخالفة بحق أخرى، و22 مخالفة بحق مواطنين لعدم التزامهم بأمر الدفاع 11، وسيتم الاستمرار بالاجراءات.

وشدد على أنه تم اتخاذ اجراءات مشددة في حدود العمري، بحيث تم اجراء مناقلات وتعيين نائب محافظ للاشراف على المركز الحدودي.

وأوضح أن نطاق حركة الاعلاميين في الرمثا يحصر حركتهم في لواء الرمثا ولا يسمح لهم بالخروج منه.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
د. الباز يرد على رسالة أحد مشاهدي البرنامج .. "أنتم مع الناس أم مع الحكومة ؟!" | أخر النهار

د. الباز يرد على رسالة أحد مشاهدي البرنامج .. "أنتم مع الناس أم مع الحكومة ؟!" | أخر النهار

الملك يوجه الحكومة بتفعيل خطط ميدانية سريعة لمواجهة موجة كورونا الجديدة في الأردن

الملك يوجه الحكومة بتفعيل خطط ميدانية سريعة لمواجهة موجة كورونا الجديدة في الأردن

موجز أخبار الخامسة: الحكومة تنفي وجود أخطاء في حساب استهلاك الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع

موجز أخبار الخامسة: الحكومة تنفي وجود أخطاء في حساب استهلاك الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع

تفاصيل مباراة الحكومة في العلمين.. فريق مدبولي هزم الوزراء 3-2 (صور)

تفاصيل مباراة الحكومة في العلمين.. فريق مدبولي هزم الوزراء 3-2 (صور)

شبكة عيون الإخبارية